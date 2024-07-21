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Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на официальный запрет на диалог с РФ, действующий в республике. Об этом сообщил телеканал BBC. Речь идет о так называемом втором саммите мира.
«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — сказал Зеленский.
Он добавил, что украинское руководство «будет говорить с теми, кто в России все решает». Ранее экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, говорил, что представители российской стороны должны принять участие во втором саммите по урегулированию конфликта на Украине.
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