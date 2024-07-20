Зеленский назвал Трампа президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидата на пост главы США президентом страны. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского лидера.
Зеленский опубликовал пост, посвященный итогам переговоров с политиком Дональдом Трампом.
Прежде сообщалось, что Зеленский провел телефонные разговоры с бывшим президентом США Трампом и заявил о том, что они договорились о личной встрече.
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«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — написал лидер Украины.
Прежде сообщалось, что Зеленский провел телефонные разговоры с бывшим президентом США Трампом и заявил о том, что они договорились о личной встрече.
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Анастасия Хохлова