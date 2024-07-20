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Зеленский назвал Трампа президентом США

Зеленский во время личного разговора назвал Трампа президентом США
20 июля 2024, 15:03

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидата на пост главы США президентом страны. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского лидера.
Зеленский опубликовал пост, посвященный итогам переговоров с политиком Дональдом Трампом.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — написал лидер Украины.


Прежде сообщалось, что Зеленский провел телефонные разговоры с бывшим президентом США Трампом и заявил о том, что они договорились о личной встрече.

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#зеленский
Зеленский хочет внести в Раду законопроект о продлении военного положения
20 июля 2024, 14:55

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинский президент Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни внести в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Голосование за продление военного положения пройдёт в украинском парламенте уже в 12-й раз.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк. Он напомнил, что военное положение в стране действует до 11 августа 2024 года. По словам парламентария, голосование в комитете пройдёт примерно 22-25 июля, а затем и в Раде. Железняк считает вполне вероятным, что срок действия военного положения на Украине будет снова продлён на 90 дней, то есть до 9 ноября 2024 года.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были введены 24 февраля 2022 года и с тех пор многократно продлевались. Срок полномочий самого Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы, которые должны были состояться в марте, отменили, сославшись как раз на военное положение. Зеленский заявил, что они сейчас «не ко времени».

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#выборы
#голосование
#депутат
#мобилизация
#зеленский
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Вице-премьер Хуснуллин допустил пересмотр условий «Семейной ипотеки»
20 июля 2024, 12:53

Фото: istockphoto/simpson33

В условия программы «Семейная ипотека» могут быть внесены некоторые изменения. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В ближайшие три месяца власти намерены наблюдать за ходом реализации перезапущенной с 1 июля программы, сообщил он журналистам на встрече по итогам рабочей поездки в Башкирию. Что касается новых предложений по пересмотру программы, то они ожидаются не ранее осени.

Вице-премьер пояснил, что в настоящее время правительство будет смотреть, каким образом будет складываться динамика реализации «Семейной ипотеки», так как процентная ставка очень высока и из бюджета ежегодно доплачиваются сотни миллиардов рублей. Если потребуется принятие каких-то дополнительных мер, вопрос будет вынесен на уровень правительства. Он также добавил, что программой на данный момент уже воспользовались более 1,1 миллиона семей.

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#правительство
#поездки
#ставка
#семейная ипотека
#программа
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Reuters: США не хватает деталей для увеличения производства Patriot в Японии
20 июля 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Соединённые Штаты не могут нарастить производство ракетных комплексов Patriot на своих заводах в Японии. Причина заключается в нехватке производимых компанией Boeing критически важных компонентов.
В числе этих деталей прежде всего головки самонаведения, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники. В прошлом году руководство Boeing сообщило, что намерено увеличить производство головок самонаведения, однако новые производственные линии не начнут работать раньше 2027 года.

По словам министра обороны Японии Ицунори Онодэра, для передачи произведённых в Японии по лицензии США зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot должен быть получен официальный документ, подтверждающий, что данные технологии не попадут ни в какие другие страны, включая Украину.

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#сша
#производство
#данные
#технологии
#страны
#лицензии
#япония
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Экс-премьер Кику: Молдавия стала логистическим хабом для военных самолётов
20 июля 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Молдавия в настоящее время превратилась в логистический хаб для военных самолётов. Причём весьма сомнительно, что они перевозят исключительно гуманитарные грузы.
Об этом заявил бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику. В эфире телеканала Rlive он сообщил, что имеется множество фотографий транспортных и военных самолётов, приземлившихся в молдавских аэропортах. Политик отметил, что его, как гражданина, не может это не беспокоить.

При этом Кику усомнился, что Молдавия помогает перевозить по воздуху только гуманитарные грузы. Он призвал молдавские власти не втягивать страну в «опасные игры». По мнению бывшего премьер-министра, следует призывать к миру и содействовать скорейшему завершению украинского конфликта, а не превращать Молдавию в поле битвы между Востоком и Западом.

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#министр
#лидер
#игры
#молдавия
#самолёты
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Кандидат в вице-президенты Трампа спрашивал у послов о «гендерно нейтральных туалетах»
WP узнала, что Вэнс спрашивал послов о «гендерно нейтральных туалетах»
20 июля 2024, 10:55

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Кандидат в вице-президенты Трампа Джей Ди Вэнс выступил против назначения на должности десятка дипломатов. Пишет The Washington Post.
Как выяснилось, кандидаты в дипломаты проходили анкетирование, в котором особое внимание было уделено вопросам продвижения гендерной идентичности.

Вэнс спрашивал послов о том, намерены ли они увеличивать число «гендерно нейтральных туалетов» в посольствах США, а также продолжать политику лояльности к секс-меньшинствам. Таким образом ряд политиков отсеялся. Видимо, анкетирование не прошли те, кто ответил на указанные вопросы утвердительно.

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#сша
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#зеленский
#трамп
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Джилл Байден в Париже проведёт сбор средств на избирательную кампанию мужа
20 июля 2024, 10:27

Фото: РИА Новости/Стрингер

Первая леди США Джилл Байден проведёт в Париже мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию своего супруга. В организации ей поможет бывший посол США в Евросоюзе Тони Гарднер.
Об этом пишет CNN. Отмечается, что супруга действующего президента США прибудет в столицу Франции в конце июля. Она будет вместо Джозефа Байдена возглавлять американскую делегацию на церемонии открытия летних Олимпийских игр. Сообщается, что цена билетов на мероприятие по сбору средств будет составлять от 500 до 25 тысяч долларов.

Ранее один из крупнейших спонсоров Демократической партии США миллиардер Майкл Мориц призвал Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Отказ действующего президента от участия в предвыборной гонке поддерживают уже две трети его однопартийцев.

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#сша
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#париж
#джозеф байден
#олимпиада
#выборы
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Экс-замглавы Минобороны просил суд освободить его из СИЗО как участника боевых действий
Тимур Иванов обращался в суд с просьбой о переводе его под домашний арест
20 июля 2024, 10:26

Фото: iStock/OlFedv

Экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, пишет ТАСС.
Обвиняемый аргументировал свое прошение о переводе под домашний арест тем, что ранее принимал участие в боевых действиях и имеет государственные награды.

Суд в ходатайстве задержанного отказал.

Напомним, Иванову продлена мера пресечения до 23 сентября. Фигурант уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере продолжает находиться в СИЗО.

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#сделки
#министр
#сизо
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В Германии бьют тревогу из-за резолюции Европарламента по Орбану
Junge Welt: Резолюция Европарламента по Орбану приведёт к эскалации на Украине
20 июля 2024, 09:35

Фото: istockphoto/rarrarorro

Первая резолюция нового состава Европарламента, в которой осуждается визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, может привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта.
Об этом пишет немецкое издание Junge Welt. Авторы публикации называют эту резолюцию документальным свидетельством политической мании величия. В статье также отмечается, что документ пропитан разочарованием от бессилия и, как следствие, возрастающей волей к насилию. В материале также подчёркивается, что принятие подобной резолюции является грубым нарушением всех договоров и общей политики Евросоюза.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину в рамках миссии по урегулированию украинского конфликта является политической ошибкой.

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#украина
#конфликт
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В ФРГ испугались возможного ответа Москвы на удары ВСУ по объектам СПРН
20 июля 2024, 08:47

Фото: istockphoto/bluejayphoto

Член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») выразила обеспокоенность в связи с возможным ответом Москвы на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российским системам предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Соответствующий парламентский запрос она направила правительству Германии, передаёт «Лента.ру». В документе спрашивается, какие выводы делает немецкое правительство из неоднократных ударов, которые Украина наносит по российским системам дальнего обнаружения баллистических (ядерных) ракет.

Во второй части обращения Татти приводит возможные последствия этих ударов. Парламентарий ссылается на мнение австрийского полковника Маркуса Райснера, который считает, что такие атаки приведут к «опасной эскалации». По словам военачальника, такие удары могут спровоцировать Москву на применение ядерного оружия.

Ответила на запрос депутата статс-секретарь министерства обороны ФРГ Симтье Меллер. Она сообщила, что Киев осуществляет свои действия в рамках права необходимой самообороны, закреплённого статьёй 51 Устава ООН. Возможные последствия ударов представитель Минобороны не прокомментировала.

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