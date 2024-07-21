Зеленский намекнул на переговоры с Россией – CNN

Заявления о потенциальном приглашении делегации Российской Федерации на второй саммит мира со стороны президента Украины Владимира Зеленского можно воспринимать как сигнал о готовности к переговорам, заявила CNN заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич.
«Это одновременно сигнал России и сигнал Глобальному Югу о том, что Украина не является какой-то обструкционной силой. Она готова сесть за стол переговоров. Но это не может быть полностью на российских условиях, и это не может привести к капитуляции Украины», – отметила она.
Экс-посол США на Украине Джон Хербст допустил, что таким образом Зеленский, вероятно, пытался связаться с возможной будущей администрацией Трампа, подчеркивая, что он готовится к переговорам.
15 июля Зеленский заявил, что Москву следует пригласить на второй мирный саммит по Украине. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал идею.
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Александр Климов