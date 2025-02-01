Александр Беглов (Фото: kremlin.ru)
Мирослава Немцова, сенатор Чехии, на своей странице в соцсети призвала повторить блокаду Ленинграда. Комментируя то, что Россия отмечет годовщину освобождения Ленинграда от блокады, она написала, что «им нужно не праздновать, а пережить это снова».
Через некоторое время пост был удален, сообщает RT International.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил РИА новости, что своим высказыванием Немцова выступила как истинная наследница злодеяний фашистов. Она оскорбила память миллиона жертв ленинградской блокады и память чешского народа, который восстал против фашистов в мае 1945 года.
Беглов напомнил: Пражская операция завершилась 11 мая 1945 года, тогда погибли 12 тысяч советских солдат, пришедших на помощь участникам Пражского восстания.
Глава города на Неве с сожалением отметил, что в Чехии никто не потребовал отставки политика, готового повторить одно из самых кровавых преступлений против человечества.
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил РИА новости, что своим высказыванием Немцова выступила как истинная наследница злодеяний фашистов. Она оскорбила память миллиона жертв ленинградской блокады и память чешского народа, который восстал против фашистов в мае 1945 года.
Беглов напомнил: Пражская операция завершилась 11 мая 1945 года, тогда погибли 12 тысяч советских солдат, пришедших на помощь участникам Пражского восстания.
Глава города на Неве с сожалением отметил, что в Чехии никто не потребовал отставки политика, готового повторить одно из самых кровавых преступлений против человечества.
«Долгие годы и десятилетия мы в России старались не вспоминать, что больше половины вермахта ходило по нашей земле в сапогах чешской фирмы "Бата". А чешская промышленность выпустила в годы войны четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей Вермахта. Мы в Санкт-Петербурге хотели бы и впредь рассказывать нашим детям и внукам не об этом, а совместной борьбе наших народов против фашизма», — отметил губернатор.
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Александр Бойцов