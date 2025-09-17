Новые антироссийские санкции Евросоюза могут коснуться Китая

17 сентября 2025, 11:33

Politico: ЕС в рамках 19-го пакета санкций может ввести ограничения против КНР

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений против нескольких китайских компаний в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три неназванных источника.