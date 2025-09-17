Новые антироссийские санкции Евросоюза могут коснуться Китая
Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений против нескольких китайских компаний в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три неназванных источника.
Цель этих мер — привлечь внимание президента США Дональда Трампа и убедить его усилить давление на РФ. В ходе обсуждения ЕС поставит вопрос о включении некоторых юридических лиц из КНР в санкционный список. Соответствующее заседание запланировано на 19 сентября.
Отмечается, что ранее аналогичные санкции против китайских компаний не повлияли на позицию американского лидера. Политика ЕС не соответствует требованиям Трампа о введении пошлин на продукцию из Китая.
Ранее сообщалось, что Евросоюз столкнулся с трудностями при подготовке нового пакета санкций против РФ.
