В США назвали условия для более жестких санкций против России

13 сентября 2025, 15:01

Трамп введет санкции против РФ, когда страны НАТО перестанут покупать ее нефть

Фото: istockphoto/yulenochekk

Президент США Дональд Трамп в публикации на платформе Truth Social 13 сентября заявил о готовности ввести «серьёзные санкции» против России при условии, что все страны НАТО согласятся и перестанут покупать у неё нефть.