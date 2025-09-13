В США назвали условия для более жестких санкций против России
Президент США Дональд Трамп в публикации на платформе Truth Social 13 сентября заявил о готовности ввести «серьёзные санкции» против России при условии, что все страны НАТО согласятся и перестанут покупать у неё нефть.
Кроме того, Трамп призвал ввести пошлины в размере 50–100% против Китая. Политик указал, что их, возможно, отменят после разрешения украинского кризиса.
Ранее, 10 сентября, газета The Wall Street Journal сообщила, что Евросоюз отказался по просьбе Трампа повышать пошлины в отношении Индии и Китая. В ЕС заявили, что не будут использовать тарифы в качестве санкционного инструмента.
12 сентября СМИ писали, что США хотят продолжать добиваться от ЕС и стран G7 введения более высоких пошлин против Индии и Китая в ответ на их закупки российской нефти.
Читайте также: