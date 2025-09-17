ЕС готовит санкционный удар по трём отраслям России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила на своей странице в соцсети X подготовку 19-го пакета санкций ЕС против России, направленного на криптовалюты, банковский сектор и энергетику.
Новый пакет санкций, разрабатываемый в координации с США, включает три ключевых сратегии: ограничения против криптовалютных бирж и платформ, используемых для обхода санкций, включая возможные вторичные санкции против китайских и индийских посредников.
Кроме того, планируется расширение списка кредитных организаций, отрезанных от международных расчетов, с акцентом на банки, работающие с военно-промышленным комплексом. Наконец, анонсируется ужесточение ценового потолка на нефть и меры против «теневого флота» танкеров, перевозящих российские энергоносители.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС ускорит отказ от импорта российского ископаемого топлива, поскольку «доходы от него финансируют кровопролитие в Украине.
Однако задержка с принятием пакета связана с требованием президента США Дональда Трампа о полном прекращении покупок российской нефти странами ЕС. Это условие особенно затрагивает Венгрию и Словакию, которые получают трубопроводную нефть из России и выступают против немедленного отказа.
