ЕС готовит санкционный удар по трём отраслям России

17 сентября 2025, 00:48

Урсула Фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила на своей странице в соцсети X подготовку 19-го пакета санкций ЕС против России, направленного на криптовалюты, банковский сектор и энергетику.