Бельгийские депутаты назвали оскорбительными слова Каллас об изъятии активов РФ
Бельгийские депутаты Европарламента сочли оскорбительными высказывания верховного представителя ЕС по внешней политике Каи Каллас о предложении использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Об этом сообщает портал Euractiv.
По информации издания, на закрытой встрече с фракцией Европейской народной партии 25 ноября Каллас решительно защищала инициативу, используя выражения, которые, по словам участников, показались им пренебрежительными. В частности, она усомнилась в оправданности опасений Бельгии.
«В какой суд обратится Россия? Какой судья вообще вынесет решение в пользу России?», — сказала Каллас.
Несколько депутатов назвали её тон «снисходительным» и «поразительным». В ответ бельгийский европарламентарий Ваутер Беке напомнил о позиции премьера Барта де Вевера: кредит Украине за счёт российских активов может создать для страны неприемлемые юридические и финансовые риски.