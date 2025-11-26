Бельгийские депутаты назвали оскорбительными слова Каллас об изъятии активов РФ

26 ноября 2025, 12:36

Фото: iStock/sinonimas

Бельгийские депутаты Европарламента сочли оскорбительными высказывания верховного представителя ЕС по внешней политике Каи Каллас о предложении использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Об этом сообщает портал Euractiv.





По информации издания, на закрытой встрече с фракцией Европейской народной партии 25 ноября Каллас решительно защищала инициативу, используя выражения, которые, по словам участников, показались им пренебрежительными. В частности, она усомнилась в оправданности опасений Бельгии.





«В какой суд обратится Россия? Какой судья вообще вынесет решение в пользу России?», — сказала Каллас.

