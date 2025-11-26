Киев назвал три «красные линии» в переговорах с США

26 ноября 2025, 12:26

Киев готов согласиться с большинством пунктов плана США

Фото: Istock/Silent_GOS

Киев готов принять большинство пунктов из американского плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской столице.