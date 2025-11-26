Киев назвал три «красные линии» в переговорах с США
Киев готов принять большинство пунктов из американского плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской столице.
Как уточнил один из анонимных собеседников, диалог по 28 позициям плана США продвинулся значительно, и стороны нашли консенсус по большинству из них. Однако три ключевых вопроса остаются предметом серьёзных разногласий.
Украинская сторона чётко обозначила, что не может согласиться с положениями об ограничении численности своих вооружённых сил. Помимо этого, Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО и не рассматривает возможность территориальных уступок. Источник охарактеризовал эти темы как особо чувствительные для украинского руководства.
