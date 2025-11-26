Премьер Албании слушал выступление Зеленского, схватившись за голову
Премьер Албании Эди Рама слушал выступление Владимира Зеленского перед представителями стран «коалиции желающих», схватившись за голову. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Зеленский опубликовал видеообращение к участникам встречи «коалиции желающих» в своем блоге. Встреча прошла в формате видеоконференции.
На кадрах заметно, что премьер Албании большую часть выступления Зеленского держался за голову. В конце он убрал руку и с опущенной головой сидел, не показывая лица.
«Коалиция желающих» — это группа стран, которые стремятся усилить поддержку Украины. Она была создана в марте 2025 года.
