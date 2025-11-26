Достижения.рф

Премьер Албании слушал выступление Зеленского, схватившись за голову

Фото: iStock/Aoraee

Премьер Албании Эди Рама слушал выступление Владимира Зеленского перед представителями стран «коалиции желающих», схватившись за голову. Об этом пишет РИА Новости.



Ранее Зеленский опубликовал видеообращение к участникам встречи «коалиции желающих» в своем блоге. Встреча прошла в формате видеоконференции.

На кадрах заметно, что премьер Албании большую часть выступления Зеленского держался за голову. В конце он убрал руку и с опущенной головой сидел, не показывая лица.

«Коалиция желающих» — это группа стран, которые стремятся усилить поддержку Украины. Она была создана в марте 2025 года.

Екатерина Коршунова

