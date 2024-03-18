Главы МИД стран Евросоюза согласились направить доходы от активов РФ на Украину

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Главы МИД стран Евросоюза поддержали идею использования доходов от замороженных активов России для поставок оружия Украине, но принятие окончательного решения пока отложено. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел государств-членов сообщества в Брюсселе, сообщает ТАСС.
Жозеп Боррель рассказал, что в ходе дискуссии увидел сильную поддержку от представителей стран Евросоюза в сторону решения направить доходы от замороженных активов России в помощь Украине. Политик подчеркнул, что средства планируется потратить на усиление оборонной базы Украины и закупку вооружения.
Представитель ЕС уточнил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и предположил, что оно может быть утверждено до или во время саммита Евросоюза 21-22 марта.
Ранее сообщалось, что в Европейском союзе началась работа по реализации плана Еврокомиссии по использованию средств от замороженных российских активов.
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Представитель ЕС уточнил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и предположил, что оно может быть утверждено до или во время саммита Евросоюза 21-22 марта.
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Мария Федоровцева