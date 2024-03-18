Радио1
Главная / Новости / Политика/ Главы МИД стран Евросоюза согласились направить доходы от активов РФ на Украину

Главы МИД стран Евросоюза согласились направить доходы от активов РФ на Украину

18 марта 2024, 21:46
Фото: iStock/ValtimorN

Фото: iStock/ValtimorN

Главы МИД стран Евросоюза поддержали идею использования доходов от замороженных активов России для поставок оружия Украине, но принятие окончательного решения пока отложено. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел государств-членов сообщества в Брюсселе, сообщает ТАСС.
Жозеп Боррель рассказал, что в ходе дискуссии увидел сильную поддержку от представителей стран Евросоюза в сторону решения направить доходы от замороженных активов России в помощь Украине. Политик подчеркнул, что средства планируется потратить на усиление оборонной базы Украины и закупку вооружения.

Представитель ЕС уточнил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и предположил, что оно может быть утверждено до или во время саммита Евросоюза 21-22 марта.


Ранее сообщалось, что в Европейском союзе началась работа по реализации плана Еврокомиссии по использованию средств от замороженных российских активов.

Читайте также:

ЕС начал реализацию плана по использованию доходов от замороженных активов России

Европарламент одобрил закон ЕС об уголовной ответственности за нарушение санкций

Еврокомиссия представила план финансовой помощи Киеву за счёт активов России
#евросоюз
#ес
#европа
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Турции Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах
18 марта 2024, 21:21

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

Президент Турции в телефонном разговоре тепло поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, пишет ТАСС.
По данным пресс-службы, турецкий лидер пожелал российскому президенту новых успехов в государственной деятельности на благо народа России. В ходе телефонного разговора был выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.

Владимир Путин в свою очередь поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан.

Ранее сообщалось, что Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием. По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом он написал в поздравительном послании.

Итоги президентских выборов стали известны в понедельник, 18 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.


Читайте также:

Турция нарастила импорт пшеницы из России до девяти миллионов тонн

США не намерены поздравлять Владимира Путина с победой на выборах

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием
#турция
#реджеп тайип эрдоган
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США не намерены поздравлять Владимира Путина с победой на выборах
18 марта 2024, 21:04

Фото: сайт Кремля

Власти США отказались поздравлять Владимира Путина с победой на выборах главы государства, заявил в понедельник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. Об этом передают РИА Новости.
По словам американского дипломата, в Вашингтоне состоявшиеся президентские выборы в России не считают ни легитимными, ни свободными, ни справедливыми.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений», — сказал Патель.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве категорически не согласны с оценками США, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени стран Евросоюза высказал недовольство прошедшими президентскими выборами в России, сказав, что они якобы проводились «в ограниченной политической обстановке». Кроме того, Правительство ФРГ заявило, что не считает президентские выборы в России легитимными, а МИД Германии анонсировал, что не собирается указывать должность Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию.

Напомним, итоги президентских выборов стали известны в понедельник, 18 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

Читайте также:

После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов

Правительство ФРГ не считает президентские выборы в России легитимными

МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности
#сша
#евросоюз
#германия
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полянский: «Риторика Парижа рискует ввергнуть мир в пучину ядерной войны»
18 марта 2024, 20:05

Фото: iStock/solarseven

Риторика властей Франции может способствовать ввержению всего мира в пучину ядерной войны. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет RT.
Дипломат поделился своим мнением на заседании Совета Безопасности на тему «Ядерное разоружение и нераспространение».

«Видим и нарастание безответственной риторики в Париже, рискующее ввергнуть мир в пучину ядерной войны», — сказал Дмитрий Полянский.
Условия использования ядерного оружия четко прописаны в ядерной доктрине, власти РФ ее неукоснительно придерживаются. При этом политик обратил внимание, с какой легкостью представители европейских держав говорят о своей готовности нажать на «ядерную кнопку». Полянский счел необходимым включить в перечень подобных прецедентов действия властей в Лондоне, в Пентагоне, в Израиле и во Франции.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры высказали обеспокоенность тем, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном во вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство.

Французский лидер Эммануэль Макрон стал делать массу громких заявлений на украинскую тематику. Ранее он сообщал, что у поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов» и президент намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности и оказывать широкомасштабную помощь Киеву. Поднималась тема отправки украинских войск на Украину для помощи ВСУ. Канцлер Германии Олаф Шольц занимает противоположную Макрону позицию. Все свои действия он корректирует исходя из «реакции Владимира Путина на них и возможных за этим последствий».

Однако, в понедельник 18 марта власти Германии шокировали общественность рядом провокационных заявлений, в числе которых — МИД Германии после президентских выборов в России не признает процесс голосования легитимным и не собирается указывать должность президента РФ Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию.

Читайте также:

Макрон: У поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов»

Макрон уверен, что Крым должен быть частью Украины

МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности
#франция
#германия
#россия
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США намерены обсудить с Россией и КНР вопросы контроля над вооружениями
18 марта 2024, 19:48

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединённые Штаты прямо сейчас готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по вопросам контроля над вооружениями. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации она сказала, что РФ и КНР достаточно сказать «да», чтобы такие переговоры начались. Она призвала своих традиционных геополитических противников сесть за стол переговоров «в духе доброй воли».

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал тему переговоров с США о стратегической стабильности. Российский лидер назвал эти разговоры предвыборной демагогией. Он указал, что США с одной стороны призывают к поражению России, а с другой стороны якобы хотят вести с ней переговоры, что выглядит абсурдно и является невозможным. Путин также напомнил, что США по-прежнему блокируют предложение России о предотвращении размещения оружия в космосе, которое лежит в Белом доме уже 15 лет.

Читайте также:

США доставили в Грецию новую партию военной техники для усиления НАТО в Европе

Посол Антонов: США не откажутся от проекта «анти-Россия» после победы Путина

Посол России в США усомнился в договороспособности администрации Байдена
#сша
#владимир путин
#президент
#лидер
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин прибыл на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2024, 19:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин посетил праздничный концерт на Красной площади, посвященный воссоединению Крыма с Россией.
Глава государства поздравил россиян с праздником и заявил, что Крым – это не только стратегически важная территория и гордость России, это прежде всего люди.

Он также отметил, что путь новых регионов на Родину оказался тяжёлым и трагичным, однако он был пройден. Владимир Путин вместе с артистами и тысячей россиян, которые собрались на площади, исполнил гимн России.

Читайте также:

Путин призвал быть аккуратнее с ипотекой

Путин предложил соперникам по выборам продолжать совместную работу

После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов
#владимир путин
#крым
#россия
#концерт
#красная площадь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: Отказ МИД ФРГ указывать должность Путина говорит об «острых фобиях»
18 марта 2024, 19:28

Фото: сайт Кремля

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления дипведомства ФРГ о нежелании указывать должность Владимира Путина в обращениях и официальных документах. Об этом она написала в Telegram-канале.
Захарова высказала мнение, что подобная риторика в немецком государстве является результатом «острых фобий».

«Красным цветком Багира называл огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо», — красноречиво сформировала свою мысль представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности. Власти Германии также высказали свое недовольство итогами выборов президента России, подчеркнув отсутствие в них легитимности.

Читайте также:

МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности

Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда геноцидом

Правительство ФРГ не признает российские выборы законными
#германия
#выборы
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности
18 марта 2024, 18:22

Фото: iStock/bluejayphoto

МИД Германии после президентских выборов в России не собирается указывать должность президента РФ Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию. Такое заявление сделал официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.
«Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина"», — так на вопрос журналистов, о том, как же все-таки будут называть российского президента в официальных заявлениях.

При этом Фишер сказал, что «не помнит», чтобы МИД Германии в последнее время обозначал должность российского лидера.

Однако РИА Новости заметило, что на сайте немецкого МИД в разделе информации о России Владимир Путин обозначен, как президент и глава государства.

Напомним, представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман заявила, что Германия не считает президентские выборы в России легитимными.

Читайте также:

«Письма не будет»: Президент Германии отказался поздравлять Путина с переизбранием

Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда геноцидом

Применение ВСУ немецких ракет Taurus станет объявлением войны, заявили в Германии
#выборы
#владимир путин
#президент
#мид
#германия
#фрг
#письма
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин предложил соперникам по выборам продолжать совместную работу
Путин: нужно продолжать совместную работу и продвижение идей для развития России
18 марта 2024, 18:19

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост главы государства подчеркнул необходимость продолжения активной совместной работы в парламенте и продвижения идей, способствующих развитию России.
«Нам следует продолжать активную совместную работу в парламенте страны, усилия по продвижению тех идей, реализация которых приблизит нас к решению перед Россией стоящих задач», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что избиратели рассказывали кандидатам в президенты РФ, чего они ожидают от властей.

Напомним, на пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Читайте также:

После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов

Журналист Эскобар: Путин сплотил россиян перед угрозой Запада

Путин: Управленческий корпус России нужно формировать из участников СВО
#владимир путин
#пост
#страны
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Беляев назвал «путём самоубийцы» отказ Украины от транзита газа РФ
18 марта 2024, 17:51

Фото: istockphoto.com/RYosha

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что отказ Украины от транзита российского газа вредно для самой Украины из-за потери ею значительной части доходов.
Он отметил, что, теряя свои доходы из-за подобных решений они ещё и обострят отношения с нашей страной.

«Из-за этого своей же рукой разрушают перспективы существования Украины как самостоятельного государства. <…> Для Украины это путь самоубийцы, который ни к чему не приведет. Конечно, они надеются, что будут добывать его через Польшу или Венгрию, но никто точно не знает, получится ли у них это», — высказал своё мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказал мнение о том, что несмотря на все заявления украинских политиков о непродлении контракта с «Газпромом» на поставку газа в Европу, трубопровод всё равно продолжит работать.

Читайте также:

Депутат Ананских высказал уверенность в продолжении работы трубопровода в Европу

Украина отказалась от продления контракта с «Газпромом»

Польша объявила о незаконности выборов в России
#доходы
#украина
#россия
#газ
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф