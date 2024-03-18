Украина запросила срочную помощь у ЕС и США

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Европейскому союзу (ЕС) и Соединенным Штатам с просьбой о срочной помощи Киеву, такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, говорится на сайте организации.
По его словам, встреча с министром иностранных дел Киева дала понять, что ЕС и США должны ускорить принятие этого решения.
Боррель добавил, что 5 миллиардов евро, выделенные ЕС Украине, могут быть использованы для покрытия расходов на закупку артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии и других стран союза по закупке боеприпасов за пределами ЕС. Он отметил, что эти средства предназначены для поддержки ВСУ, а не европейской оружейной промышленности.
Ранее Жозеп Баррель раскритиковал выборы президента РФ за то, что они якобы прошли «в ограниченной политической обстановке».
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Боррель добавил, что 5 миллиардов евро, выделенные ЕС Украине, могут быть использованы для покрытия расходов на закупку артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии и других стран союза по закупке боеприпасов за пределами ЕС. Он отметил, что эти средства предназначены для поддержки ВСУ, а не европейской оружейной промышленности.
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Александр Климов