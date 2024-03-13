В Чехии раскрыли, когда Украина получит боеприпасы, закупленные вне ЕС

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Украина может получить первые поставки артиллерийских снарядов, закупленные странами ЕС в третьих странах, уже в июне. Такое заявление сделал советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр. Его слова передает портал Euractiv.
«Обещанные деньги должны прийти, и контракты должны быть заключены. На момент заключения контракта их доставка в Украину займет несколько недель. Начиная с июня поставки могут начаться», — заявил Пояр.
При этом он не уточнил, с кем именно было заключено соглашение, но отметил, что боеприпасы покупаются везде, где они продаются по приемлемой цене.
Ранее президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила возможность приобрести для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах. Павел также отметил, что передача боеприпасов на Украину будет осуществлена при наличии средств для их покупки. Чехия намерена обратиться за финансированием к США, Германии, Швеции или другим странам.
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Элина Позднякова