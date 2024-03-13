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В Чехии раскрыли, когда Украина получит боеприпасы, закупленные вне ЕС

В Чехии заявили, что Украина получит закупленные вне ЕС боеприпасы уже в июне
13 марта 2024, 17:29
Фото: iStock/Konoplytska

Фото: iStock/Konoplytska

Украина может получить первые поставки артиллерийских снарядов, закупленные странами ЕС в третьих странах, уже в июне. Такое заявление сделал советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр. Его слова передает портал Euractiv.
«Обещанные деньги должны прийти, и контракты должны быть заключены. На момент заключения контракта их доставка в Украину займет несколько недель. Начиная с июня поставки могут начаться», — заявил Пояр.

При этом он не уточнил, с кем именно было заключено соглашение, но отметил, что боеприпасы покупаются везде, где они продаются по приемлемой цене.


Накануне чешский премьер Петр Фиала заявил, что за данную инициативу высказались 18 стран Запада. На сегодняшний день уже подтверждена покупка 300 тысяч снарядов. При этом планируется закупить еще 200 тысяч.

Ранее президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила возможность приобрести для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах. Павел также отметил, что передача боеприпасов на Украину будет осуществлена при наличии средств для их покупки. Чехия намерена обратиться за финансированием к США, Германии, Швеции или другим странам.

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В МИД РФ прокомментировали ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана
Захарова: Армения не сообщала по дипканалам о выводе пограничников из Звартноца
13 марта 2024, 16:28

Фото: сайт Кремля

Ереван проинформировал Москву через ведомственные каналы, при этом по дипломатическим каналам сообщений о выводе российских пограничников из Звартноца не поступало. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат заявила, что все решения будут приниматься по итогам межведомственной проработки, а не на основании целой серии недружественных шагов и заверений официального Еревана в адрес России.

Захарова подчеркнула в ходе интервью, что «вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан».

Ранее сообщалось, что Армения потребовала вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выступил с заявлением, что в результате действий сотрудников ФСБ границы республики зачастую не укреплялись, а «становились более уязвимыми». Он также добавил, что совсем не уверен, что российские пограничники защитят границы Армении в случает необходимости.

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#армения
#россия
#мид рф
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Аналитик Берн заявил о конце гегемонии Запада из-за неспособности победить Россию
Шведский аналитик Берн: 500-летней гегемонии Запада пришёл конец
13 марта 2024, 16:13

Фото: istockphoto/macky_ch

Неспособность западных элит справится с Россией свидетельствует об окончании эпохи безраздельного доминирования Запада во всём мире. Такое мнение высказал шведский аналитик и политолог Ларс Берн.
В интервью телеканалу SwebbTV он подчеркнул, что украинский конфликт обернулся настоящим провалом для оппонентов России. Сейчас эта страна стала только крепче, богаче и сильнее, чем когда-либо ранее, считает эксперт.

«Сейчас мы воочию наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада», — заявил Берн.

Несмотря на все усилия союзников поддержать Украину, огромные денежные вливания, поставки Киеву самых современных видов вооружений, российская армия одерживает победы на полях сражений и превращает в металлолом дорогостоящую западную военную технику. Экономика России не только выстояла под давлением беспрецедентных санкций, но и стала ещё стабильнее и сильнее. Налицо поражение Запада и окончание эпохи его мирового доминирования, заключил политолог.

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#экономика
#эксперт
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#армия
#политолог
#поставки
#россия
#украина
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Политолог Мендкович заявил о подрывной деятельности Латвии
13 марта 2024, 15:47

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что Латвия занимается подрывной деятельность по формированию русофобии в мире.
Так он прокомментировал намерения Латвии «продвигать демократию» на постсоветском пространстве.

«Речь идёт об использовании страны как прокси. Тут прослеживается логика НАТО, состоящая в том, что каждая страна альянса должна вкладывать какую- долю в противостояние с РФ. <…> Ничего общего с реальной демократизацией. Это подрывная деятельность по формированию антироссийских настроений», — отметил в беседе с RT Мендкович.

А политический обозреватель Андрей Перла отметил, что для Европы характерно понимание того, что Россию и русских надо наказывать, в частности, санкциями.

«Без разбора, как можно более жестоко наказать. Но есть и другое понимание: санкции нужны для того, чтобы «исправить» русских. Тогда, конечно, те граждане, которые соглашаются работать против России, должны в награду от санкций освобождаться», — приводит «Царьград» слова Перлы.

Ранее латвийские власти продлили запрет на въезд россиян до марта 2025 года. Так, россияне больше не смогут посещать Латвию с целью туризма и отдыха до окончания срока запрета.

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#санкции
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#нато
#латвия
#рф
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Латвия намерена «продвигать демократию» на постсоветском пространстве
13 марта 2024, 15:02

Фото: istockphoto.com/Vector

Латвия планирует профинансировать программу по продвижению «демократических ценностей» и гендерного равенства в странах Восточного партнёрства Евросоюза.
Проект должен будет заработать в таких странах, как Украина, Молдавия, Армения и Белоруссия. Однако основной упор будет сделан на центральноазиатских государствах — Киргизии, Узбекистане и Таджикистане.

Программа будет направлена на такие сферы, как как государственное управление, бизнес, гендерное равенство и информационная сфера. Как передаёт RT, на проект выделят более €790 тыс.

Ранее латвийские власти продлили запрет на въезд россиян до марта 2025 года. Так, россияне больше не смогут посещать Латвию с целью туризма и отдыха до окончания срока запрета.

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#латвия
#рф
#политика
#страны
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Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
WSJ: Пентагон готов передать Украине ATACMS, получив ракеты PrSM
13 марта 2024, 14:37

Фото: iStock/typhoonski

Пентагон готов отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS после получения США новой ракеты PrSM. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Согласно материалу, ранее американские чиновники говорили о том, что все ракеты ATACMS большей дальности необходимо оставить в США, а не передавать Украине. Объяснялось это тем, что Штаты должны выть в состоянии удовлетворить собственные военные потребности.

«Но теперь Пентагон открыт для предоставления ATACMS большей дальности из-за прогресса в получении системы последующего поколения PrSM», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки намерены поставить Украине новый вариант баллистической ракеты ATACMS большей дальности. Новые ракеты позволят Киеву «нанести удар по контролируемому Россией Крымскому полуострову». Однако отмечается, что финансирование США поставок оружия в Украину остается под вопросом из-за противодействия со стороны экс-президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе.

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#пво
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Песков: Россия готова обсудить с Арменией вопрос её пребывания в ОДКБ
13 марта 2024, 13:38

Фото: сайт Кремля

В Кремле готовы обсуждать вопрос членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности. Однако для прояснения позиции Еревана необходимы непосредственные контакты.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На традиционной встрече с журналистами он сказал, что Москва, безусловно, знает о заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода страны из ОДКБ. По мнению представителя Кремля, в этой плоскости предстоит большая работа, сопряжённая с большим количеством встреч и контактов, как в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне.

Ранее глава Армянского правительства заявлял, что страна покинет ОДКБ, если не будут разрешены поднятые Ереваном вопросы. Главным образом, они касаются суверенной территории Армении, уточнил Пашинян.

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#армения
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В Финляндии начнут вывозить автомобили с российскими номерами за границы ЕС
13 марта 2024, 13:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владельцы автомобилей с российскими номерами должны будут предъявлять документы, подтверждающие их право управлять ТС в стране. Об этом сказано в заявлении директора департамента таможенного контроля страны Сами Ракшита.
«С субботы водители автомобилей, зарегистрированных в России, должны будут подтвердить в надзорных органах, что они имеют право управлять автомобилем в Финляндии. Рекомендуется иметь при себе эти документы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наличие документов необходимо для того, чтобы иметь возможность доказать свое право на использование автомобиля с российскими номерами.

При отсутствии документов, машину могут изъять и наложить налоговую пошлину. Также автомобиль могут вывезти за границы ЕС.

При этом исключение сделали для студентов и лиц, работающим в Финляндии по трудовому договору. Помимо этого, под исключение подпадают машины, которые находятся на основании санкционного постановления.

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#финляндия
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Стало известно о планах Трампа вывести США из НАТО
Эксперт Васильев: Трамп намеревается переформатировать НАТО
13 марта 2024, 12:49

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп переформатирует НАТО в случае своей победы на предстоящих выборах. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, передают РАИ Новости.
Ранее американский сенатор Майк Ли заметил, что прямое вмешательство государств-членов Североатлантического альянса в украинский конфликт может завершиться катастрофой и выход Соединенных Штатов из блока будет одним из них.

Эксперт обратил внимание, что, если Дональд Трамп снова займет пост руководителя Америки, НАТО придется столкнуться с серьёзными изменениями. Если Трамп и не выведет свою страну из состава альянса, то он в любом случае сменит формат организации.

«У него (Трампа — прим. ред.) весьма прохладное отношение к НАТО. Еще в первый срок он придал альянсу коммерческий характер. По его мнению, главное — упорядочить финансы и поддержать ВПК США. Прежде всего для него важны американские интересы», — заключил Васильев.
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Россия усилит границу с Финляндией из-за возможных рисков
Военный эксперт Глазунов: Россия усилит границу с Финляндией из-за рисков
13 марта 2024, 12:29

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия вынуждена усилить границу с Финляндией из-за рисков после вступления её в НАТО. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя установку систем поражения на рубеже государств.
«Эти усиления связаны с тем, что теперь Финляндия представляет для нас угрозу. Для блока НАТО — это основной противник, главный противник. Ни Китай, ни Иран, ни кто-то другой, а именно Россия», — заявил Глазунов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, в настоящее время идет война против России. А те страны, которые вступают в НАТО становятся мишенью для ВС РФ, так как они угрожают безопасности нашего государства.

Военный эксперт отметил, что ранее Финляндия считалась нейтральной страной и угрозы не представляла, однако при её вступлении в НАТО, появляются определенные риски. От финнов можно ожидать военное, политическое или военно-политическое выступление.

Таким образом, ради безопасности своего народа Россия усилит войска на приграничной с финнами территории, заключил Глазунов.

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