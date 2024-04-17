Столтенберг анонсировал Совет НАТО — Украина по запросу Зеленского

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что заседание Совета Украина - НАТО пройдет в пятницу, 19 апреля, по запросу украинского президента Владимира Зеленского. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.
По словам генсека НАТО, на встрече также будет присутствовать и Зеленский. Столтенберг отметил, что участники заседания обсудят, в том числе, вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны и снарядов.
Столтенберг поделился, что уже обсудил с лидерами Чехии, Дании и Нидерландов поставки Киеву систем ПВО и снарядов. При этом генсек не стал называть конкретную информацию о наличии у стран Альянса систем ПВО.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством, так как Киев зависит от помощи Евросоюза и США.
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Столтенберг поделился, что уже обсудил с лидерами Чехии, Дании и Нидерландов поставки Киеву систем ПВО и снарядов. При этом генсек не стал называть конкретную информацию о наличии у стран Альянса систем ПВО.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством, так как Киев зависит от помощи Евросоюза и США.
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Екатерина Коршунова