Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством, так как Киев зависит от помощи Евросоюза и США. Об этом Орбан сообщил во время выступления на Конференции национального консерватизма в Брюсселе.
Орбан отметил, что если бы Украине не оказывали поддержку, то она не смогла бы выжить. По мнению премьер-министра, Запад имеет полное право не давать киевскому режиму оружие или деньги.
Орбан заключил, что единственным спасением для Украины является соглашение РФ и США о будущей архитектуре мировой безопасности и месте в ней для Украины.
Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что Евросоюз уничтожил свою экономику санкциями при провальной попытке ослабить Россию. По мнению политика, европейская экономика была уничтожена «благодаря идиотским санкциям и экстремистской политике».
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Орбан заключил, что единственным спасением для Украины является соглашение РФ и США о будущей архитектуре мировой безопасности и месте в ней для Украины.
Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что Евросоюз уничтожил свою экономику санкциями при провальной попытке ослабить Россию. По мнению политика, европейская экономика была уничтожена «благодаря идиотским санкциям и экстремистской политике».
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Екатерина Коршунова