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Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством

17 апреля 2024, 16:10
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством, так как Киев зависит от помощи Евросоюза и США. Об этом Орбан сообщил во время выступления на Конференции национального консерватизма в Брюсселе.
Орбан отметил, что если бы Украине не оказывали поддержку, то она не смогла бы выжить. По мнению премьер-министра, Запад имеет полное право не давать киевскому режиму оружие или деньги.

Орбан заключил, что единственным спасением для Украины является соглашение РФ и США о будущей архитектуре мировой безопасности и месте в ней для Украины.



Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что Евросоюз уничтожил свою экономику санкциями при провальной попытке ослабить Россию. По мнению политика, европейская экономика была уничтожена «благодаря идиотским санкциям и экстремистской политике».

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Песков раскрыл нюансы о церемонии инаугурации Путина
Песков: инаугурация Путина пройдет стандартно, но с небольшими нюансами
17 апреля 2024, 14:02

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация президента РФ Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы. Об этом он рассказал журналистам на брифинге.
В соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства должно состояться 7 мая 2024 года.

«В целом, церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать», — сказал Песков.

Напомним, что голосование на выборах президента РФ проводилось с 15 по 17 марта, в нём приняли участие 4 млн 804 тысячи 497 подмосковных избирателей, что составляет 77,01% от общего числа жителей Московской области, имеющих право голоса. Большинство подмосковных избирателей — 74,17% — проголосовали очно, на избирательных участках. Явка избирателей на президентских выборах 2024 года стала рекордной за всю историю современной России. Она составила 77,44% граждан страны.

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#рф
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Евросоюз может аннулировать загранпаспорта украинцев, сообщил Рогов
Рогов: ЕС может аннулировать загранпаспорта украинцев без справки из военкомата
17 апреля 2024, 13:48

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Евросоюз может аннулировать загранпаспорта украинцев, которые выехали за границу без справки из военкомата. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Отмечается, что посольствам Украины в европейских государствах, в том числе Германии, Франции, Польше, Испании, было поручено разработать алгоритм и готовиться к возможному аннулированию загранпаспортов украинцев.

По словам Рогова, данные сведения получены от лояльных к России источников из окружения Зеленского.

Рогов подчеркнул, что украинцы, у которых отсутствуют военно-учётные документы, не смогут оформить паспорт, загранпаспорт или воспользоваться консульскими услугами.

В настоящее время у украинцев есть один путь, добавил Рогов, — ехать на родину за этими документами. Правда вряд ли кто-то их отпустит обратно в Европу.

Введением таких правил режим президента Владимир Зеленский намерен решить проблему с кадровым дефицитом в рамках всеобщей мобилизации.

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Парламент Грузии на фоне протестов принял в первом чтении законопроект об иноагентах
17 апреля 2024, 13:40

Фото: iStock/Diy1

Депутаты парламента Грузии по итогам голосования на пленарном заседании приняли в первом чтении резонансный законопроект об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.
Спикер парламента Шалва Папуашвили отметил, что 83 парламентария поддержали данный законопроект. ​Никто из депутатов не проголосовал против, добавил Папуашвили.

Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии.

После чего у входа в здание парламента Грузии в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.

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Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха
Песков: вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха действительно начался
17 апреля 2024, 13:31

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российских миротворцев начали выводить из Нагорного Карабаха. Об этом Песков сообщил журналистам.
«Да, это действительно так», — сказал представитель Кремля.

О том, что российские миротворцы начали покидать пункты размещения, ранее сообщили азербайджанские средства массовой информации.

Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщал, что формально российские миротворцы останутся в Карабахе до 2025 года. Президент подчеркнул, что данный вопрос будет решён в процессе переговоров.

Напомним, российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, которые было подписано в ноябре 2020 года.

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#кремль
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МИД России вызвал временного поверенного Эстонии и объявил о высылке дипломата
17 апреля 2024, 13:25

Фото: iStock/vlad_karavaev

МИД РФ высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что временной поверенной в делах Эстонии в РФ Яне Ванамельдер был выражен решительный протест из-за объявления 19 марта «persona non grata» дипломата посольства РФ в Таллине. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что такая мера является ответной, она основана на принципе взаимности.

МИД РФ добавил, что передал эстонской стороне информацию о том, что её «враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ».

Ранее сообщалось, что посол Словении 12 апреля была вызвана в МИД России. Это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной.

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#эстония
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Французский политик рассказал, как Запад убил свою экономику
Французский политик Филиппо: Запад сам убил свою экономику санкциями против РФ
17 апреля 2024, 12:37

Фото: iStock/Lazy_Bear

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что Евросоюз уничтожил свою экономику санкциями при провальной попытке ослабить Россию.
Филиппо отметил, что рост экономики РФ почти в пять раз больше роста французской экономики. По мнению политика, европейская экономика была уничтожена «благодаря идиотским санкциям и экстремистской политике».

Филиппо добавил, что согласно статистике Международного валютного фонда, показатели Франции говорят о стагнации.

Ранее сообщалось, что Россия в прошлом году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Экономика РФ выросла на 3,6 процентного пункта, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#евросоюз
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Вучич допустил роспуск Республики Сербской из-за геноцида
17 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/rarrarorro

Сербия столкнётся с новыми испытаниями из-за скорого принятия Косово в Совет Европы (СЕ) и признания Международного дня памяти геноцида в Сребренице. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что принятие Косово в СЕ означается открытие доступа местных жителей к Европейскому суду по правам человека. Если данный ход событий реализуется, то национальные меньшинства получат возможность отстаивать свои права.

Рассматривая перспективу событий, президент Сербии Александр Вучич заявил, что выйдет из СЕ, если в него войдёт Косово. А если это произойдёт, то республика Сербская может быть распущена.

Уточним, что против принятия Косово в СЕ выступили Черногория, Босния и Герцеговина.

Также по словам аналитиков, признание Международного дня памяти геноцида в Сребренице сделает Сербию «геноцидальной нацией».

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Медведев заметил «хорошо знакомую голливудскую руку» за протестами в Грузии
Медведев: за митингами в Грузии скрывается голливудская рука
17 апреля 2024, 11:28

Фото: сайт Кремля

За митингами против принятия в Грузии в закона об иноагентах скрывается «опытная и хорошо знакомая голливудская рука». Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что дискуссии вокруг этого предложения вызвали волну критики и переросли в уличные беспорядки в Тбилиси и драку в парламенте Грузии.

По словам Медведева, эта акция точно не является стихийным протестом. В качестве аргумента он привёл позицию митингующих, которым в новом законе не нравится то, что это «российская идея», а не западная.

Также зампред Совбеза напомнил о принятии в Киргизии закона об обязательной регистрации в специальном реестре некоммерческих организаций с иностранным финансированием. Эта инициатива также вызвала критику в странах Запада.

Медведев заключил, что за всеми этими ситуациями скрывается высокомерие и бессильная злоба Запада, которому дают отпор и не подчиняются.

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#грузия
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#законопроект
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Захарова: Россия не получала по дипканалам приглашение в Нормандию на годовщину
17 апреля 2024, 11:21

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получала по дипломатическим каналам приглашение на церемонию по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом Захарова сообщила в эфире Радио Sputnik.
Официальный представитель российского ведомства отметила, что вчера МИД был на связи с российским послом Алексеем Мешковым по поводу информации, которая пошла по французским СМИ. Однако, по словам Захаровой, никаких подтверждений нет.

Ранее сообщалось, что Франция может пригласить Россию на праздничные мероприятия в честь 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии, которая произошла 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны. Планируется, что РФ будет представлена в Нормандии в начале июля, если примет приглашение от Елисейского дворца.

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