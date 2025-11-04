NYT: США рассматривают несколько вариантов спецоперации в Венесуэле
В Белом доме рассматривают три варианта силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Об этом пишет The New York Times.
Согласно имеющимся данным, выбор идет между воздушной, специальной и комплексной операцией.
В первом случае американские войска планируют нанести точечные авиаудары по стратегическим военным объектам страны с целью ослабления военной поддержки действующего руководства. Второй вариант подразумевает задействование подразделений специального назначения ВМС США («морских котиков») для проведения точечной операции против властей Венесуэлы. При третьем варианте Белый дом намерен ввести в страну силы антитеррористического назначения с целью установления контроля над ключевыми объектами инфраструктуры, включая международные аэропорты, нефтедобывающие комплексы, стратегические транспортные узлы
В настоящее время все варианты находятся на стадии рассмотрения и оценки возможных последствий. Окончательное решение по данному вопросу пока не принято.
Читайте также: