Минобороны сообщило о сбитых над Россией беспилотниках
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили или перехватили 15 украинских беспилотников в течение трех вечерних часов над регионами России. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны РФ.
Действия работы ПВО зафиксированы 8 ноября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество целей пролетали над Крымом. Там сбили 12 беспилотников.
Еще два аппарата перехвачены над акваторией Черного моря и один – над территорией Ростовской области. Сведения о пострадавших и разрушениях от обломков не поступали.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале проинформировал о блэкауте в Кореневском районе из-за пожара на энергетическом объекте.
