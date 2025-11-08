В Харькове произошел масштабный блэкаут после серии ярких вспышек
Электроэнергия перестала поступать почти во все районы Харькова. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По их словам, перед блэкаутом в небе были видны несколько ярких вспышек. Город остался без света вслед за Киевом, который обесточен еще с прошлой ночи после атаки российской армии. Кроме того, резкие скачки напряжения наблюдаются в Полтаве и в Сумах.
Ранее компания «Центрэнерго» сообщила, что Углегорская, Трипольская и Змиевская теплоэлектростанции перестали работать. Проблемы с энергоснабжением также есть в Кременчуге, Чернигове, и Днепропетровской, Одесской, Запорожской областях.
