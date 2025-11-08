В Харькове произошел масштабный блэкаут после серии ярких вспышек

08 ноября 2025, 23:48

SHOT: в Харькове пропал свет после ярких вспышек

Фото: istockphoto / Yelantsevv

Электроэнергия перестала поступать почти во все районы Харькова. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.