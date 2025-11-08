Литва хочет получить компенсацию от Беларуси из-за закрытой границы
Вильнюс намеревается добиваться от Минска возмещения убытков литовских перевозчиков, чьи фуры остались заблокированными в Белоруссии после закрытия границы с Литвой. Об этом сообщил 8 ноября советник премьера прибалтийской республики Игнас Доброволскас в эфире национального радио LRT.
Он призвал перевозчиков документировать понесённые убытки, чтобы после юридической оценки предъявлять требования к Белоруссии или принадлежащему ей имуществу.
Ранее в тот же день Доброволскас заявил, что власти Литвы рассматривают возможность введения ограничений на железнодорожные перевозки белорусских грузов, поскольку движение литовских фур якобы блокируется Минском.
Ранее, 31 октября, сообщалось, что поставки топлива в Калининградскую область могут прекратиться из‑за действий Литвы.
