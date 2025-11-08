Литва хочет получить компенсацию от Беларуси из-за закрытой границы

08 ноября 2025, 20:09

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Вильнюс намеревается добиваться от Минска возмещения убытков литовских перевозчиков, чьи фуры остались заблокированными в Белоруссии после закрытия границы с Литвой. Об этом сообщил 8 ноября советник премьера прибалтийской республики Игнас Доброволскас в эфире национального радио LRT.