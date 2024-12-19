Белый дом: администрация Байдена обвиняет Трампа в остановке работы правительства

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Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила избранного главу государства Дональда Трампа в отдаче приказа остановить работу правительства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство и они угрожают сделать именно это», — сообщается в релизе.
Указывается, что Трамп дал приказ своим однопартийцам-республиканцам остановить работу правительства США. Как отметила Жан-Пьер, такие действия могут привести к нестабильности по всей стране.
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Иван Мусатов