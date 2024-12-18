Захарова про оговорку представителя Госдепа США о Грузии: «Фрейд был бы доволен»

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оговорку представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о причинах введения санкций против Грузии фразой: «Фрейд был бы доволен». Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Мы ввели санкции против Грузии за подавление насильственных протестов... То есть извините, за насильственное подавление протестов», — ошибся Миллер в ходе своего выступления на брифинге.
На оговорку Захарова дала краткий комментарий: «Фрейд был бы доволен».
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о вмешательстве Франции в массовые протесты в Грузии. В частности был обвинен глава республики Эммануэль Макрон.
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