Маск раскритиковал проект США о военной помощи Украине

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Миллиардер Илон Маск выступил с критикой решения властей США о военной помощи Украине. Этим он поделился в соцсети Х.
«Один из худших законопроектов в истории», — написал бизнесмен.
Речь идет о проекте финансирования 12 биолабораторий и очередной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов. Свой комментарий Маск написал к сообщению от известного общественного деятеля Джози Глабах о спорных и непопулярных решениях американской администрации.
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