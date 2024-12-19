Зеленскому придется изменить свои планы о перемирии после инаугурации Трампа

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Владимир Зеленский пересмотрит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на венгерского политического эксперта Дьерда Ногради.
По словам эксперта, пока Зеленский не примет предложение Орбана о прекращении огня, но после инаугурации Трампа 20 января ему придется изменить свое решение. Как отметил Ногради, концепции республиканцев и демократов отличаются, в связи с чем Зеленскому после 20 января очень много чего придется изменить.
Также эксперт прокомментировал заявления представителей Киева о том, что прекращение огня случится только после победы Украины на фронте. Ногради заявил, что на это нет никаких шансов.
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