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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Вашингтон после визита в Китай. Об этом венгерский политик заявил на странице в Instagram*.
«Следующая остановка: Вашингтон», — сообщил глава венгерского правительства.Ранее венгерский политик 2 июня провел встречу с главой Киева Владимиром Зеленским, а 5 июня прилетел в Москву. Как сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Орбан осуществляет свои визиты с целью понять суть российско-украинского конфликта и его причины. За это Россия благодарит его, добавил представитель.
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Олег Дикий