Reuters: НАТО нуждается в дополнительных 35-50 бригадах для «защиты от РФ»

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По сообщению агентства, в состав каждой бригады войдёт от 3 до 7 тысяч военнослужащих.
НАТО пересматривает свои военные планы, учитывая опыт конфликта на Украине. По информации агентства Reuters, со ссылкой на анонимного военного источника, альянс планирует создать от 35 до 50 дополнительных бригад. Это необходимо для того, чтобы отразить возможное «нападение со стороны России».
Агентство также отмечает, что пока не вполне понятно, откуда НАТО сможет найти необходимое количество кадров для формирования такого числа подразделений. Вероятно, государства-члены альянса смогут решить эту задачу за счёт переброски войск из других регионов, дополнительного набора персонала или использования «комбинированного подхода».
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«По словам источника, формирование такого большого количества бригад может столкнуться с «серьёзными трудностями».Источник отказался предоставить дополнительную информацию, ссылаясь на секретность подобных планов альянса», — говорится в сообщении.
Агентство также отмечает, что пока не вполне понятно, откуда НАТО сможет найти необходимое количество кадров для формирования такого числа подразделений. Вероятно, государства-члены альянса смогут решить эту задачу за счёт переброски войск из других регионов, дополнительного набора персонала или использования «комбинированного подхода».
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Мира Полтева