Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского 23 сентября
Президент США Дональд Трамп 23 сентября проведёт двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале администрации главы государства.
Также Трамп проведёт переговоры с руководством Аргентины, Катара, Евросоюза и генеральным секретарём ООН.
Встречи состоятся на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, которая стартует в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке.
Кроме того, ожидаются переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио. Также у Лаврова запланированы встречи с генсекретарём ООН Антониу Гутерришем и представителями других государств.
Форум ООН традиционно служит площадкой для обсуждения глобальных вызовов и международной безопасности.
