Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского 23 сентября

22 сентября 2025, 21:05

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 23 сентября проведёт двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале администрации главы государства.