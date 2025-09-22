На Западе сообщили о споре Макрона и Трампа по поставкам энергоносителей в ЕС

22 сентября 2025, 13:59

Bloomberg: Макрон и Трамп поспорили о поставках энергоносителей России в ЕС

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент Франции Эмманюэль Макрон поспорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом по поводу объёмов импорта российских энергоносителей в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет Bloomberg.