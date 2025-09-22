На Западе сообщили о споре Макрона и Трампа по поставкам энергоносителей в ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон поспорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом по поводу объёмов импорта российских энергоносителей в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет Bloomberg.
Макрон охарактеризовал оставшиеся поставки из России как «весьма незначительные», оспаривая призывы Трампа к блоку снизить зависимость. По его словам, ЕС уже сократил закупки российской нефти и газа более чем на 80% и предпринимает усилия, чтобы полностью прекратить поставки и избавиться от зависимости. Сообщество «должно закончить работу» в этом направлении, говорил французский лидер.
В тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Le Soir заявила, что для обеспечения безопасности ЕС не требуется полная энергетическая независимость, однако отказ от российских энергоносителей идёт ускоренными темпами.
Она отметила, что импорт нефти, СПГ и водорода остаётся частью энергетического баланса союза, а решения о закупках американской продукции при сделках принимают сами европейские компании.
