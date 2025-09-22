Ким Чен Ын начал ностальгировать по встрече с Трампом

22 сентября 2025, 08:42

Bloomberg: Ким Чен Ын заявил, что ностальгирует по встрече с Трампом

Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ностальгирует по встрече с президентом США Дональдом Трампом. Его слова передает Bloomberg.





Глава Северной Кореи выразил готовность к повторной встрече с американским коллегой при условии, что Вашингтон перестанет настаивать на денуклеаризации и «примет реальность».

«Лично у меня все еще остались хорошие воспоминания о нынешнем президенте США Трампе», — цитирует агентство слова политика.