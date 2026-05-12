Белый дом анонсировал встречу Трампа с Си Цзиньпином в Китае

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 12 мая вылетит в Пекин, где у него состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.



Согласно опубликованному расписанию, американский лидер отправится на саммит во вторник с военной базы Эндрюс. Борт номер один совершит посадку на Аляске для дозаправки и, как ожидается, приземлится в пункте назначения 13 мая.

Изначально визит планировался на 31 марта — 2 апреля. Стороны договорились о переносе встречи из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

Предстоящие переговоры могут стать важной вехой в развитии двусторонних отношений Китая и США. Эксперты ожидают, что лидеры обсудят широкий круг вопросов — от торгово-экономических связей до региональной и глобальной безопасности.

Александр Огарёв

