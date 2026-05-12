12 мая 2026, 03:44

Мирошник: следствие в отношении Ермака проложит дорогу к аресту Зеленского

Давление антикоррупционных органов Украины на бывшего главу ОП Андрея Ермака дает прямой доступ к сведениям о незаконной деятельности Владимира Зеленского. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.





Эксперт напомнил, что на протяжении нескольких лет Ермак являлся одним из представителей близкого окружения Зеленского и был погружен во все вопросы, в том числе экономические внешнеполитические и протокольные. Очень маловероятно, что экс-глава ОП мог совершать противоправные действия в тайне от своего покровителя.



«Сейчас оказание давления на Андрея Ермака — это прямой доступ к огромному массиву информации, связанной с деятельностью самого Владимира Зеленского, которая является абсолютно не чистой», — считает дипломат.