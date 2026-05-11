Достижения.рф

Трампу напомнили о приглашении Путина в Москву

Песков: приглашение Путина Трампу посетить Москву остается в силе
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Приглашение президента России Владимира Путина коллеге из США Дональду Трампу приехать в Москву остается в силе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.



Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, официальный представитель Кремля подтвердил готовность российской стороны к визиту.

«Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России будет рад встретить своего коллегу в Москве», — сказал Песков.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News подтвердил, что поддерживает связь с Путиным. При этом он отказался раскрывать дату последнего контакта и какие-либо подробности, уточнив лишь, что действительно ведет переговоры. Американский лидер также отметил, что продолжает общаться с Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования конфликта на Украине.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1