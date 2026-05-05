Стало известно, при каком условии Трамп заставит Зеленского уйти в отставку

Политолог Самонкин: конфликт с Ираном спасает Зеленского от немедленной отставки

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп может заставить Владимира Зеленского уйти в отставку. Такое мнение высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.





В беседе с NEWS.ru политолог отметил, что сейчас глава Белого дома слишком занят противостоянием на Ближнем Востоке и не готов отвлекаться на конфликт Киева и Москвы.

«Учитывая, что США сейчас заглохли в противостоянии с Ираном и там грядут новые переговоры, всё крутится и вертится вокруг конфликта. Поэтому Британия как главный игрок не заинтересована в стабилизации ситуации. Я думаю, что до отставки Зеленского пока, к сожалению, дело не дойдёт», — подчеркнул он.