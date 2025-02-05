Экономист объяснил, почему Трамп пошел против Канады

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Президент США Дональд Трамп намерен добиться равных взаимоотношений с Канадой, которая получала от Штатов военную защиту, но не несла и десятой доли оборонных расходов. Об этом заявил Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, экономист Николай Межевич. Он также отметил, что канадский премьер Джастин Трюдо не отличается талантом и осторожностью, которые были у его отца.
«Канада играла в полное равенство в экономических правах с США, но не несла и десятой доли военных расходов. По умолчанию предполагалось, что США защищают Канаду просто так. Просто потому, что американцы очень любят канадцев. Трамп в эту любовь попробовал внести финансовый эквивалент. «Платите», – говорит новоизбранный президент США», — рассказал экономист для Общественной Службы Новостей.В то же время политолог-американист Константин Блохин прокомментировал публикацию Reuters о том, что США возобновили поставки оружия Киеву. В беседе с RT аналитик отметил, что таким образом Трамп пытается заставить Россию начать переговоры с Украиной. По его мнению, американский лидер намерен «взвинтить» ситуацию до предела, настроить партнера на выгодную ему позицию, а после начать переговоры — как это сработало недавно в случае с Панамой.
«Какой это может быть консенсус по Трампу? Это не решение украинского вопроса, как мы хотим, а заморозка этого конфликта по «плану Келлога», — пояснил американист.Читайте также:
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