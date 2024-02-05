В конгрессе США раскритиковали новый законопроект о помощи Украине.

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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что предложенный сенатом законопроект, который объединил помощь Украине и Израилю, а также охрану собственных границ обречен на провал.
Напомним, 5 февраля верхняя палата американского Конгресса — Сенат — представил законопроект о совокупной финансовой помощи Украине, Израилю и южным штатам для укрепления в последних границы с Мексикой.
Законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации.
Он добавил, что, если данный законопроект и дойдет до палаты представителей, то «он будет мертв по прибытии».
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Законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации.
«Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали. Он даже близко не поможет положить конец катастрофе на границе, которую создал президент», - написал Джонсон на своей странице в соцети Х.
Он добавил, что, если данный законопроект и дойдет до палаты представителей, то «он будет мертв по прибытии».
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Элина Позднякова