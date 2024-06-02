«Что дальше?»: в США забили тревогу после решения Байдена по Украине

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского, подтвердившего разрешение главы США Джо Байдена обстреливать территорию России американским оружием, обеспокоило экс-советника Пентагона, отставного полковника Дугласа Макгрегора.
«Что дальше?», – задался он вопросом на своей странице в соцсети Х.Ранее в Госдепе США подтвердили РИА Новости, что Байден снял ограничения на использование американского оружия украинскими войсками для ударов по России. Однако речь идёт исключительно о тех территориях, которые примыкают к Харьковской области, и с которых ведутся удары по этому региону. Обстреливать остальные территории вглуби России по-прежнему запрещено.
Ранее в этот день Зеленский пожаловался, что такого разрешения Киеву недостаточно.
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Анастасия Чинкова