WSJ: Освобождённый в рамках обмена журналист Гершкович просил Путина об интервью

Фото: сайт Кремля
Журналист Эван Гершкович перед обменом заключёнными между Россией, США и рядом других стран в официальном прошении о помиловании просил президента РФ Владимира Путина дать ему интервью.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, в котором работает корреспондент. В публикации указано, что Гершкович заполнил документ на русском языке, который он отточил за 16 месяцев заключения. В последней строке, где нужно было указать его собственное предложение, он спросил, захочет ли Путин дать ему интервью после освобождения.
В тот же день эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что от западных СМИ поступает множество запросов на интервью российского лидера. Если Путин сочтёт возможным и необходимым дать такое интервью Гершковичу, в случае поступления соответствующей заявки это будет сделано, сказал представитель Кремля.
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