В Кремле прокомментировали возможность интервью Путина и Гершковича

Фото: Сайт Кремля
Если президент России Владимир Путин посчитает нужным побеседовать с западными СМИ, он это сделает. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он не исключил, возможное интервью главы государства с освобожденным журналистом The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем.
«Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает», — прокомментировал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что с Путиным хотят интервью многие заграничные издания. Ранее WSJ сообщала, что Гершкович просил Путина помиловать его, подав соответствующее прошение. Также публицист просил об интервью.
Ранее Песков комментировал обмен заключенными между РФ и Западом.
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Никита Кротов