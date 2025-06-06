Белый дом готовится к «затяжной войне» против Илона Маска

06 июня 2025, 11:09

Илон Маск и Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Политические советники президента США Дональда Трампа готовятся к возможной «затяжной войне» с бизнесменом Илоном Маском после их публичного разрыва. Об этом пишет газета The New York Times.