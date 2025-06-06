Белый дом готовится к «затяжной войне» против Илона Маска
Политические советники президента США Дональда Трампа готовятся к возможной «затяжной войне» с бизнесменом Илоном Маском после их публичного разрыва. Об этом пишет газета The New York Times.
Отмечается, что команда американского лидера рассматривает возможность открытого противостояния, в котором союзникам как Трампа, так и Маска в политике и технологическом секторе придётся «выбирать сторону».
Издание отмечает, что разрыв между главой государства и владельцем компании SpaceX вызвал шок в окружении последнего. Сторонники и деловые партнёры Маска с недоверием восприняли его резкие высказывания в адрес главы Белого дома.
Некоторые из союзников Маска, к слову, уверены в том, что он сможет сохранить и даже расширить своё влияние в противостоянии с Трампом. Однако «техно-консервативная» среда, ранее поддерживающая администрацию нынешнего президента США, настроена тревожно. Представители этой сферы убеждены, что Маск ввязался в слишком серьёзный конфликт, последствия которого могут обернуться против него.
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