Маск поддержал идею импичмента Трампу и его замену на Джей Ди Вэнса

05 июня 2025, 23:59

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом миллиардер написал в соцсети X.





Между Маском и Трампом продолжает разрастаться перепалка. Один из пользователей X прокомментировал конфликт и предложил подвергнуть импичменту президента. На его же пост была выдвинута кандидатура вице-президента Джей Ди Вэнса.





«Да» — комментирует Маск идею в следующем посте.