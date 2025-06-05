Маск поддержал идею импичмента Трампу и его замену на Джей Ди Вэнса
Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом миллиардер написал в соцсети X.
Между Маском и Трампом продолжает разрастаться перепалка. Один из пользователей X прокомментировал конфликт и предложил подвергнуть импичменту президента. На его же пост была выдвинута кандидатура вице-президента Джей Ди Вэнса.
«Да» — комментирует Маск идею в следующем посте.
Напомним, что в ходе публичной перепалки предприниматель обвинил Трампа в том, что его фамилия фигурирует в «файлах Эпштейна». Последний являлся финансистом, обвиненным в секусальной торговле. В ответ на это Трамп назвал Маска сумасшедшим.