Маск выложил видео, на котором Трамп присутствует на вечеринке Эпштейна
Предприниматель Илон Маск выложил видео, на котором президент США Дональд Трамп присутствует на вечеринке финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной торговле несовершеннолетними. Публикацию Маск сделал в соцсети X.
Предприниматель сделал репост публикации одного из пользователей, где прикреплено видео с вечеринки 1992 года. К посту Маск прикрепил смайлик с поднятой бровью.
На протяжении всего четверга Трамп и Маск обмениваются взаимными обвинениями в социальных сетях. Миллиардер даже поддержал идею об импичменте президента.
В одном из постов Маск обвинил Трампа в связи с Джеффри Эпштейном. Уголовное дело в отношении последнего обрело широкую огласку, так как он торговал несовершеннолетними и принуждал их к занятию проституцией. В связях с Эпштейном обвинялись многие американские знаменитости, в том числе и сам Трамп. Перед дачей показаний финансиста обнаружили мертвым в камере.
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