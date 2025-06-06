Маск выложил видео, на котором Трамп присутствует на вечеринке Эпштейна

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Предприниматель Илон Маск выложил видео, на котором президент США Дональд Трамп присутствует на вечеринке финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной торговле несовершеннолетними. Публикацию Маск сделал в соцсети X.



Предприниматель сделал репост публикации одного из пользователей, где прикреплено видео с вечеринки 1992 года. К посту Маск прикрепил смайлик с поднятой бровью.

На протяжении всего четверга Трамп и Маск обмениваются взаимными обвинениями в социальных сетях. Миллиардер даже поддержал идею об импичменте президента.

В одном из постов Маск обвинил Трампа в связи с Джеффри Эпштейном. Уголовное дело в отношении последнего обрело широкую огласку, так как он торговал несовершеннолетними и принуждал их к занятию проституцией. В связях с Эпштейном обвинялись многие американские знаменитости, в том числе и сам Трамп. Перед дачей показаний финансиста обнаружили мертвым в камере.

Иван Мусатов

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