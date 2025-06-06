В Белом доме назвали «достойными сожаления» обвинения Маска в сторону Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала «достойными сожаления» обвинения миллиардера Илона Маска в сторону президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
«Это достойный сожаления эпизод для Илона, который недоволен единым, большим, красивым законопроектом [о сокращении госрасходов], так как в него не включены положения, в которых он заинтересован», — заявила Ливитт.
Напомним, что Илон Маск обвинил американского президента в причастности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в сексуальной торговле несовершеннолетними. В ответ на это Трамп назвал миллиардера сумасшедшим.