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Белый дом: Инаугурация Трампа не изменит решение Байдена приспустить флаги

Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Пока ещё действующий глава американского государства Джозеф Байден принял решение на 30 дней приспустить государственные флаги в честь 39-го президента США Джимми Картера, скончавшегося 29 декабря в возрасте 100 лет. Инаугурация избранного президента Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января, на это решение не повлияет.
Об этом заявила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. На прямой вопрос журналистов, возможна ли отмена решения о флагах из-за церемонии официального вступления в должность «нового-старого» американского президента она ответила односложно: «Нет!».

Ранее Трамп фактически подверг критике решение Байдена приспустить флаги в стране на целый месяц, отметив, что инаугурация впервые пройдёт с признаками траура.



«Никто не хочет этого видеть, и ни один американец не может быть рад этому. Посмотрим, как все будет в итоге», — написал избранный американский президент в своей социальной сети Truth Social.

Джимми Картер (полное имя Джеймс Эрл Картер-младший - прим. ред.) был президентом США от Демократической партии с 1977 по 1981 год. Это единственный глава государства в истории страны, доживший до 100-летнего возраста. Он также является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года и 344 дня.

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Представитель Палестины в ООН Мансур не сдержал слёз на заседании Совбеза
04 января 2025, 08:13

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал во время экстренного заседания Совета безопасности организации, посвящённого сектору Газа. Это произошло, когда он зачитывал послание палестинского доктора, записанного м незадолго до смерти в 2023 году.
Мансур рассказал, что врач Махмуд Абу Нуджайла был убит в результате израильского ракетного удара по больнице Эль-Ауда. Незадолго до этого он написал несколько строк на доске, на которую обычно заносятся данные о планируемых операциях.

«Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас», — процитировал представитель Палестины предсмертную запись, сделанную его соотечественником.

В конце голос Мансура задрожал и он не сумел сдержать слёз. Участники заседания не торопили палестинца, давая ему время успокоится. Они и сами были немало взволнованы. Справившись с эмоциями, Мансур продолжил своё выступление.

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#удар
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Tagesschau: Бербок внезапно поехала в Сирию, чтобы «не отдать» страну РФ и КНР
04 января 2025, 07:51

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Нынешний визит министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Сирию носил довольно скоропалительный характер. Возможно, такая внезапная поездка в арабскую республику связана с желанием не допустить её сближения с Россией и Китаем.
О том, что Германия опасается попадания Сирии под влияние этих двух государств пишет немецкое издание Tagesschau. Авторы публикации прямо пишут, что целью визита в Сирию главы немецкого МИД и встреч с новым руководством Дамаска было то, чтобы страна «не досталась» Китаю и России.

Обозреватели напоминают, что Бербок и её коллега из Франции Жан-Ноэль Барро прибыли в Сирию для установления дипломатических контактов с новыми властями страны, то есть повстанцами, включёнными ООН в список террористов.

«Министр могла бы облегчить себе задачу и сказать: "Это абсолютно невозможно и неправильно"», — пишут авторы статьи.

Однако если Германия и ЕС сейчас «хлопнут дверью», то на их место придут другие, например, Россия и КНР, которые не боятся подобных контактов, отмечается в публикации.

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#ес
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К Тайваню приблизились военные самолеты и корабли Китая
04 января 2025, 06:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение военных самолетов и кораблей Народно-освободительной армии Китая к границам острова. Об этом заявили на странице оборонного ведомства в соцсети X.
«Пять самолетов НОАК и семь кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая, действовавших вокруг Тайваня», — рассказали в представительстве.

Отмечается, что техника КНР подошла к острову в районе 01:00 по московскому времени. Китайские самолеты пересекли среднюю линию границы и попали в юго-западную зону ПВО Тайваня. В тексте указывается, что ведомство следило за ситуацией и отреагировало соответствующим образом.

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#самолёты
#китай
#техника
#пво
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Харрис запнулась при произнесении клятвы флагу США
04 января 2025, 06:06

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Вице-президент США Камала Харрис запнулась при произнесении клятвы американскому флагу. Оговорка произошла в ходе ее выступления на заседании сената.
«Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки» — сказала вице-президент.

Напомним, что Харрис является главой сената согласно законодательству Штатов. Свою клятву она произносила на первом заседании Сената Конгресса США нового, 119-го созыва. Запитка случилась в самом начале речи, когда вице-президент повернулась к флагу своей страны. Харрис продолжила говорить без запинки и не стала поправлять свою ошибку. Правильно же было сказать: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки».

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#сша
#конгресс сша
#камала харрис
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Боец ВС РФ: ВСУ уничтожили дома и инфраструктуру перед уходом из Новооленовки
04 января 2025, 05:31

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Солдаты ВСУ уничтожали дома и инфраструктуру перед своим уходом из Новооленовки в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал боец ВС РФ, заместитель командира взвода, военнослужащий группировки «Центр» рядовой Антон Курлынов.
«Местные рассказали, что уходя, ВСУ просто взрывали дома, взрывали подвалы. Просто разрушали всю инфраструктуру», — рассказал солдат на видео, опубликованном Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что ВС РФ освободили Новооленовку 30 декабря. В ходе штурма были ликвидированы два БМП, «Хаммер», СБА и два «Варта». При этом по словам Курлынова, армия ВСУ часто избегает стрелкового боя и избегает его.

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#армия
#днр
#всу
#вс рф
#солдат
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Белый дом: инаугурация Трампа не поменяет решение Байдена приспустить флаги
04 января 2025, 04:34

Фото: iStock/rarrarorro

Действующий президент США Джо Байден не изменит свое решение о приспущенных флагах из-за инаугурации Дональда Трампа 20 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Соответствующий вопрос был задан в ходе регулярного брифинга журналистами. При этом сам Трамп выступил с критикой этой инициативы.

Напомним, что Джо Байден принял решение приспустить государственные флаги на 30 дней из-за смерти 39-го президента США Джимми Картера. По словам Трампа, никто не хочет видеть этого, и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу.

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#сша
#джо трамп
#флаг
#белый дом
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Директор U. S. Steel Бурритт: решение Байдена пример политической коррупции
04 января 2025, 02:41

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Директор американской сталелитейной компании U. S. Steel Дэвид Бурритт заявил, что решение действующего президента США Джо Байдена о блокировке сделки по продаже фирмы японской Nippon Steel является примером политической коррупции.
«Сегодняшнее действие президента Байдена является позорным и коррумпированным. Он политически расплатился с профсоюзным боссом, оторванным от своих членов, навредив при этом будущему нашей компании, нашим работникам и нашей национальной безопасности», — говорится в опубликованном заявлении Бурритта.

Глава U. S. Steel отметил, что нужно бороться с политической коррупцией Байдена. При этом США нужен президент, который способен заключить лучшую сделку для Штатов. Ранее Байден заблокировал продажу U. S. Steel из-за угрозы национальной безопасности.

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#сша
#президент
#байден
#коррупция
#япония
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Al Hadath: истребители Израиля обстреляли военные объекты на северо-западе Сирии
04 января 2025, 02:22

Фото: iStock/yucelyilmaz

Истребители ВВС Израиля обстреляли военные объекты на северо-западе Сирии возле портового города Латакия. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Указывается, что атака истребителей была совершена со стороны Средиземного моря. Израильские самолеты обстреляли склады с ракетным вооружением.

В общем за 3 января истребители провели рейды по складам с боеприпасами и оборонным предприятиям в районе Эс-Сафира под Алеппо. Был атакован военный аэродром Хальхаль в провинции Эс-Сувейда. Также совершен удар по бронетанковой базе 90-1 бригады ВС Сирии. Объект находится в 20 километрах от Дамаска.

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#истребители
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#сирия
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Трампу 10 января вынесут приговор по делу о подлоге финансовых документов
04 января 2025, 00:31

Фото: iStock/Zolnierek

Избранному президенту США Дональду Трампу 10 января вынесут приговор по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Соответствующее постановление опубликовано в электронной базе суда.
«Ответчик должен явиться на вынесение приговора 10 января 2025 года», — сказано в заявлении.

В постановлении указывается, что Трамп может присутствовать на заседании либо очно, либо виртуально. Президенту будет вынесен приговор по делу о фальсификации документов при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

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#сша
#трамп
#суд
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