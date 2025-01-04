Белый дом: Инаугурация Трампа не изменит решение Байдена приспустить флаги

Пока ещё действующий глава американского государства Джозеф Байден принял решение на 30 дней приспустить государственные флаги в честь 39-го президента США Джимми Картера, скончавшегося 29 декабря в возрасте 100 лет. Инаугурация избранного президента Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января, на это решение не повлияет.