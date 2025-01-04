Белый дом: Инаугурация Трампа не изменит решение Байдена приспустить флаги

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Пока ещё действующий глава американского государства Джозеф Байден принял решение на 30 дней приспустить государственные флаги в честь 39-го президента США Джимми Картера, скончавшегося 29 декабря в возрасте 100 лет. Инаугурация избранного президента Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января, на это решение не повлияет.
Об этом заявила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. На прямой вопрос журналистов, возможна ли отмена решения о флагах из-за церемонии официального вступления в должность «нового-старого» американского президента она ответила односложно: «Нет!».
Ранее Трамп фактически подверг критике решение Байдена приспустить флаги в стране на целый месяц, отметив, что инаугурация впервые пройдёт с признаками траура.
Джимми Картер (полное имя Джеймс Эрл Картер-младший - прим. ред.) был президентом США от Демократической партии с 1977 по 1981 год. Это единственный глава государства в истории страны, доживший до 100-летнего возраста. Он также является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года и 344 дня.
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Ранее Трамп фактически подверг критике решение Байдена приспустить флаги в стране на целый месяц, отметив, что инаугурация впервые пройдёт с признаками траура.
«Никто не хочет этого видеть, и ни один американец не может быть рад этому. Посмотрим, как все будет в итоге», — написал избранный американский президент в своей социальной сети Truth Social.
Джимми Картер (полное имя Джеймс Эрл Картер-младший - прим. ред.) был президентом США от Демократической партии с 1977 по 1981 год. Это единственный глава государства в истории страны, доживший до 100-летнего возраста. Он также является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года и 344 дня.
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Александр Бойцов