Директор U. S. Steel Бурритт: решение Байдена пример политической коррупции

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Директор американской сталелитейной компании U. S. Steel Дэвид Бурритт заявил, что решение действующего президента США Джо Байдена о блокировке сделки по продаже фирмы японской Nippon Steel является примером политической коррупции.
«Сегодняшнее действие президента Байдена является позорным и коррумпированным. Он политически расплатился с профсоюзным боссом, оторванным от своих членов, навредив при этом будущему нашей компании, нашим работникам и нашей национальной безопасности», — говорится в опубликованном заявлении Бурритта.
Глава U. S. Steel отметил, что нужно бороться с политической коррупцией Байдена. При этом США нужен президент, который способен заключить лучшую сделку для Штатов. Ранее Байден заблокировал продажу U. S. Steel из-за угрозы национальной безопасности.
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