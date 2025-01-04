Харрис запнулась при произнесении клятвы флагу США

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Вице-президент США Камала Харрис запнулась при произнесении клятвы американскому флагу. Оговорка произошла в ходе ее выступления на заседании сената.
«Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки» — сказала вице-президент.
Напомним, что Харрис является главой сената согласно законодательству Штатов. Свою клятву она произносила на первом заседании Сената Конгресса США нового, 119-го созыва. Запитка случилась в самом начале речи, когда вице-президент повернулась к флагу своей страны. Харрис продолжила говорить без запинки и не стала поправлять свою ошибку. Правильно же было сказать: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки».
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Иван Мусатов