Блинкен: США обеспокоены потенциальным применением ядерного оружия Россией

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В США обеспокоены потенциальным применением ядерного оружия Россией. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в своем интервью газете Financial Times.
Блинкен отметил, что вероятность удара выросла с 5% до 15%, а это крайне серьезно. Сдерживающим фактором в этом вопросе может стать Китай. Свои опасения Штаты высказывают несмотря на неоднократные заявления представительства РФ об отсутствии планов применять ядерное оружие.
Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об обновлении ядерной доктрины страны. В ней базовым принципом значится то, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета страны.
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