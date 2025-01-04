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Избранному президенту США Дональду Трампу 10 января вынесут приговор по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Соответствующее постановление опубликовано в электронной базе суда.
«Ответчик должен явиться на вынесение приговора 10 января 2025 года», — сказано в заявлении.
В постановлении указывается, что Трамп может присутствовать на заседании либо очно, либо виртуально. Президенту будет вынесен приговор по делу о фальсификации документов при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
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