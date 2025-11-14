Белый дом инициирует проверку предполагаемых связей Клинтона с Эпштейном
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении инициировать расследование возможных связей бывшего президента Билла Клинтона и ряда других лиц с Джеффри Эпштейном. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп пообещал обратиться к генеральному прокурору Пэм Бонди и Министерству юстиции совместно с ФБР для изучения «причастности и отношений Эпштейна с Клинтоном».
Эпштейн обвинялся в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в Нью-Йорке с 2002 по 2005 год. По данным СМИ, самая юная из приглашенных была 14 лет, а также Эпштейн вывозил девушек на свой частный остров.
Читайте также: