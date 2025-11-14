Белый дом инициирует проверку предполагаемых связей Клинтона с Эпштейном

14 ноября 2025, 20:09

Трамп потребует расследования контактов Клинтона с Эпштейном

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении инициировать расследование возможных связей бывшего президента Билла Клинтона и ряда других лиц с Джеффри Эпштейном. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.