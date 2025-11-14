Достижения.рф

Белый дом инициирует проверку предполагаемых связей Клинтона с Эпштейном

Трамп потребует расследования контактов Клинтона с Эпштейном
Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении инициировать расследование возможных связей бывшего президента Билла Клинтона и ряда других лиц с Джеффри Эпштейном. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.



Трамп пообещал обратиться к генеральному прокурору Пэм Бонди и Министерству юстиции совместно с ФБР для изучения «причастности и отношений Эпштейна с Клинтоном».

Эпштейн обвинялся в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в Нью-Йорке с 2002 по 2005 год. По данным СМИ, самая юная из приглашенных была 14 лет, а также Эпштейн вывозил девушек на свой частный остров.

