В США заявили, что скандалы подрывают рейтинг Зеленского
Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации: антикоррупционные разоблачения угрожают поддержке его администрации. Об этом пишет The New York Times.
Образ борца с олигархами, созданный Зеленского во время кампании, сейчас расходится с реальностью: многие украинцы считают, что решения принимаются в узком кругу лиц.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело масштабную операцию в сфере энергетики. Через два дня правительство отстранило министра юстиции, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Также обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.
