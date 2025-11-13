Достижения.рф

В Минобороны Финляндии заявили о слишком далеко зашедшем сотрудничестве РФ и КНР

Финский Министр Хяккянен: Сотрудничество РФ и КНР зашло слишком далеко
Фото: istockphoto/Zerbor

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что сотрудничество России и Китая зашло слишком далеко и теперь представляет угрозу для Европы и НАТО. Об этом пишет The Defense Post.



По его словам, Китай действует «вполне осознанно». Хяккянен сообщил, что страны Северной Европы будут усиливать оборонное сотрудничество, чтобы противостоять возможным будущим угрозам и поддерживать северный потенциал альянса.

В числе мер — привлечение 250 истребителей для охраны границы с Россией и утроение выпуска боеприпасов.

10 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что непредсказуемость президента США Дональда Трампа создаёт период нестабильности в НАТО.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0