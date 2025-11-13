В Минобороны Финляндии заявили о слишком далеко зашедшем сотрудничестве РФ и КНР

13 ноября 2025, 20:26

Финский Министр Хяккянен: Сотрудничество РФ и КНР зашло слишком далеко

Фото: istockphoto/Zerbor

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что сотрудничество России и Китая зашло слишком далеко и теперь представляет угрозу для Европы и НАТО. Об этом пишет The Defense Post.