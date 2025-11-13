В Минобороны Финляндии заявили о слишком далеко зашедшем сотрудничестве РФ и КНР
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что сотрудничество России и Китая зашло слишком далеко и теперь представляет угрозу для Европы и НАТО. Об этом пишет The Defense Post.
По его словам, Китай действует «вполне осознанно». Хяккянен сообщил, что страны Северной Европы будут усиливать оборонное сотрудничество, чтобы противостоять возможным будущим угрозам и поддерживать северный потенциал альянса.
В числе мер — привлечение 250 истребителей для охраны границы с Россией и утроение выпуска боеприпасов.
10 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что непредсказуемость президента США Дональда Трампа создаёт период нестабильности в НАТО.
Читайте также: