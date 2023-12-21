«Сдаться или умереть»: Нетаньяху предложил выбрать судьбу боевикам ХАМАС

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Боевики палестинского движения ХАМАС могут либо сдаться, либо умереть, с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём обращении к народу.
«Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост — сдаться или умереть. У них нет и не будет другого выбора. И после того, как мы ликвидируем ХАМАС, я буду работать изо всех сил, чтобы гарантировать, что Газа больше не представляет никакой угрозы для Израиля», — прокомментировал ситуацию Нетаньяху.
Израильский премьер также отметил, что не собирается прекращать боевые действия, пока не выполнит все поставленные задачи, к которым относится полная ликвидация палестинского движения ХАМАС, а также освобождение всех заложников.
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Евгения Парфентьева